Tunne, et võõras voodis magades ei puhka end välja, on tuttav paljudele. Miks see nii on?

Teadlased on leidnud, et esimesel võõras voodis veedetud ööl inimese parem ajupool küll magab, kuid vasak on ärkvel, kirjutab ajakiri Travel and Leisure. Ühe ajupoole ärkvelolekut on teadlased täheldanud näiteks ka vaaladel, delfiinidel ja lindudel.

Teadlaste arvates on põhjus selles, et aju peab võõras kohas esialgu valvet - magades oleme me haavatavad ning aju püüab meid kaitsta.

Teadlased leidsid ka, et vasak ajupool on rohkem valvel, sest kui panna magavale inimesele kõrvaklapid pähe, reageerib vasak ajupool tugevatele helidele rohkem kui parem.

Nüüd peavad teadlased veel välja uurima, et miks just vasak ajupool on rohkem ärkvel ning miks see nii on just esimesel võõras voodis veedetud ööl.