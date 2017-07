Kui kõnnid päevas 10 000 sammu (mida soovitab enamik tervisespetsialiste), siis on see lausa kaks korda rohkem kui planeedi keskmine. Loodusajakiri Nature avaldas uuringu, milles vaadeldi eri maade inimeste liikumisharjumusi. Kes on suured jalutajad, kes ei viitsi väga välja minna?

Keskmine inimene maailmas kõnnib umbes 5000 sammu päevas. Seda on soovituslikust 10 000-st poole vähem. Kõige suuremad kõndijad on Hong Kongi elanikud, kes kõnnivad keskmiselt 6880 sammu päevas. Neile järgnevad hiinlased (keskmiselt 6189 sammu) ja ukrainlased (6107 sammu).

Kõige viletsamad jalutajad on Malaisia kodanikud (3963 sammu), Saudi-Araabia rahvas (3807 sammu) ning indoneeslased (3513 sammu).

Huvitav on see, et sammude keskmine ei ole mingi näitaja selles osas, kas antud riigi elanikud kipuvad ka ülekaalulised või heas vormis olema. Seda näitab hoopis nn aktiivsuse ebavõrdsus. Ehk siis vahe riigi füüsiliselt kõige aktiivsemate ja kõige vähem aktiivsete elanike vahel. Sarnane on sissetulekute ebavõrdsus. See, et riigi keskmine palk on korralik, ei pruugi tähendada, et palgad on võrdsed.

Mida suurem on aktiivsuse ebavõrdsuse näitaja, seda rohkem on riigis ülekaalulisi. Näiteks Rootsi on üks väiksemaid aktiivsuse lõhega riike ning seal on inimeste kaal üsna heal tasemel. Ameerika Ühendriikides on ebavõrdsus füüsiliselt aktiivsete ja mitteaktiivsete inimeste vahel aga tohutu. Seal on ka väga kõrge ülekaaluliste inimeste osakaal.