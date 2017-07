B12-vitamiini puuduse all kannatab enamik inimesi, mitte ainult taimetoitlased ja veganid. Ehkki liha on hea B12 allikas, siis kõik inimesed liha ei söö või söövad seda vähe. Seega on hea teada, millistest lihavabadest allikatest saab närvisüsteemi tugevdava vitamiini siiski mingil määral kätte, kirjutab veebileht Healthline.

1. Munad

2. Müsli, hommikusöögihelbed ja müslibatoonid (jälgi pakendilt, kui kõrge on B12-sisaldus)