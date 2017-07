Terviseleht The Conversation kirjutab sellest, kuidas sageli jäävad naised, kes on tegelikult autistid või autistlike kalduvustega, ilma adekvaatsest diagnoosist ning seega ka ravist ja teraapiast. Sageli on need naised autistlikest meestest osavamad oma eripärasid varjama või ühiskonda sulanduma. Lugu toob näiteks ühe noore naise, nimetame teda Sophieks.

Sophie läheb tööintervjuule, raamatupidaja abi kohale. Mängib juustega, krutib neid. Pealtnäha normaalne ärevus, mis igal inimesel enne tööintervjuud olla võib. Tegelikkuses on Sophie paanikaataki äärel. Ta kardab kohutavalt. Teda on viimase kolme aasta jooksul kaheksa korda vallandatud. Ta loodab, et intervjueerija ei küsi talt viimaste töökogemuste ja vallandamiste kohta. Ta ei suuda, ei oska valetada ega küsimusele otse vastamisest kõrvale keerutada.

Intervjuu algab positiivselt. Mees tema vastab küsib hoopiski Sophie haridustee kohta. Sophie hakkab entusiastlikult rääkima oma ülikeerulisest magistritööst meteoroloogia vallas. Intervjueerija katkestab Sophie jutu järsult, tüdinud sellest, et vestluspartner mingist võimatust teemast lobiseb. Sealt edasi läheb kõik halvasti. Intervjueerija ei saa aru, miks naine oma erialast täiesti erinevat tööd peaks tahtma teha. Mis on üldse Sophie oskused raamatupidamise vallas? Sophie kogeleb vastuseks, et ta on iseõppinud. Valdab tööks vajalikku raamatupidamisprogrammi suurepäraselt. Ta läbis vastava kursuse ning tegelikult on ta erakordselt kõrge intelligentsiga naine, kes on tõepoolest võimeline täiesti uue eriala põhjalikult ja edukalt endale ise selgeks tegema.