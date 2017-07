Näonaha probleemid nagu akne on ennekõike põhjustatud sellest, kui surud oma näo vastu midagi musta. Nagu padi. See kogu tolmu, surnud naharakke, rasu, ila ja mida iganes sellele veel satub. Kui kohe uut patja osta ei taha, siis pese vähemalt kord nädalas oma padjapüüri.

Kõik see eelnevalt mainitu - naharakud, rasu - see on tolmulestadele toit. Silmaga sa neid ei näe, aga nad toituvad igal ööl sinu kehalt tulnud naharakkudest. Iga päev pudeneb meie kehalt piisavalt naharakke, et toita tervet miljonit tolmulesta. Lisaks sellele, et mõte nendest ei ole kuigi meeldiv, põhjustavada nad allergiaid ja astmat.

3. Kuidas patja üldse hooldada?

Padjapüüri pesemine on lihtne (ning seda peab sageli tegema), aga padi ise? Kui padja sisu on sünteetiline, võid seda masinas pesta. Kui sul on sulepadi, siis vii keemilisse. Loe uut patja ostes selle puhastamise juhend hoolikalt läbi ning pese seda iga mõne kuu tagant. Kui sul juhtub kodus olema kuivati, aga aega padja pesemiseks pole, lase padi kuivatustsüklist läbi - vähemalt klopib see kõige hullema tolmu ja mustuse padjast välja.

4. Tugi

Padja mõte on su pead ja kaela magamise ajal toetada. Pikaajaline kasutamine ja korduv pesemine tähendab, et padi pole enam kohev. Hea nipp: voldi oma padi pooleks. Kui padi plaksti uuesti lahti lööb, on hästi. Kui padi jääb seisma, siis on ta juba nii lamedaks läinud, et parem on uus osta.

5. Millal padi välja vahetada?

Mõned eksperdid ütlevad, et iga kolme aasta tagant. Mõned ütlevad, et kord aastas. Kui sa kahtled, kas su padi on enam korralik ja kohev, siis tegelikult ongi just siis õige aeg uus osta.

6. Ära lepi keskpärase padjaga!