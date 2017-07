Kurk on tagasihoidlik köögivili, mis pole väga tugeva maitsega ning koosneb 96 protsenti veest. Kuid kas teadsid, et kõrge veesisaldus on tegelikult üks kurgi parimaid omadusi, mistõttu on ta kasulik toiduaine näiteks kõrge veresuhkru tasemega inimestele, kirjutab veebileht Organic Facts.

1. Kurk on nahale kasulik ning toob põskedele selge ja klaari jume.

2. Kurgi söömine aitab vererõhku alandada.