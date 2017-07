Maailmas elab umbes 47 miljonit inimest, kes kannatavad dementsuse käes, kirjutab terviseleht WebMD. Ühe hiljutise uuringu kohaselt oleks see number aga ligi kolmandiku ehk 35 protsendi võrra väiksem, kui inimesed (ja ühiskond) pööraksid rohkem tähelepanu järgmistele faktoritele.

1. Haridustee. Lugemine, mõtteharjutused ja -ülesanded hoiavad vaimu erksamana. Kuigi Eestit mõjutab see vähem, siis mitmed maailma dementsusejuhtumid tulenevad just sellest, et on palju inimesi, kes ei saa haridust kas üldse või siis lõpeb nende haridustee enne 15. eluaastat. Vaimu tuleb aga virgena hoida pidevalt. Inimene peaks tõepoolest õppima kogu elu.

2. Kuulmiskahjustused ja kõrvakuulmise kadumine.