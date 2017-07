Teadusleht Science Daily selgitab, miks tekivad mõnedel inimestel aja jooksul silma iirisele tillukesed tumedad täpikesed ning kas nende pärast peaks muretsema.

Vastus eelnevale küsimusele on: ei. Iseenesest ei ole silma värvilisele osale tekkivad täpikesed ohu märgiks. Silma iirise ehk vikerkesta värvi mõjutab melaniini tase. Mida rohkem seda on, seda tumedam on inimese silmavärv. Heledamate silmadega (hallid, sinised, rohelised) inimestel on väikesed täpikesed paremini näha. Teadlased, kes täppe uurisid, leidsid selged seosed inimeste vanuse (kõrgemas eas oli vikerkestal täpikesi suurema tõenäosusega rohkem) ja elu jooksul läbi elatud tõsiste päikesepõletuste arvu vahel.

Enamasti on nad vikerkesta alumisel osal, ninast eemal - tõenäoliselt sellepärast, et ülemine silmalaug, ripsmed ja nina küljed varjavad silma teisi osi valguse eest.

Seega ei ole täpikesed muud kui vaid elu jooksul kogetud päikese mõjude tagajärg, silmale nad viga ei tee. Küll aga võivad iirisetäpikesed olla põhjuseks hoopis oma nahk üle vaadata. Kui täpid tekivad päikese ja päikesekahjustuste mõjul, siis võivad nad olla märgiks sellest, et nahk on elu jooksul liiga palju päikest saanud. Inimestel, kelle nahk oli tumedam või kes kasutasid elu jooksul palju päikesekreemi, esines silmatäpikesi tunduvalt vähem.