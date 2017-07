Oled kuulnud seda vana juttu, et porgandid on silmade tervisele head? Kuigi on tõsi, et porgandites peituv beetakaroteen aitab tõepoolest silmade heale tööle kaasa, on silmadele kasulikke toitusid veelgi, kirjutab Health.com. Silmad vajavad erinevaid vitamiine ja mineraale, mis nendes toitudes olemas on.

1. Lehelised köögiviljad nagu salat, spinat ja kapsas

2. Munad, milles peituv tsink aitab silmi teravatena hoida