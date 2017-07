Iga teine Eesti mees põeb korra elus eesnäärmepõletikku. „Haiguse levimus on selline, et kui laua taga istub 20 meest vanuses 20–50, siis neljal neist on eesnäärmepõletik,“ kirjeldab meestearst Margus Punab.

Laialt levinud haiguse diagnoosimine on olnud siiani aga üsna subjektiivne: laborant vaatab mikroskoopi ja pakub silma järgi, kas haigustekitajate moodi mikroobe on põletikuks piisavalt või mitte. Seegi diagnostika töötab vaid bakteriaalse prostatiidi puhul, mida esineb kõigist eesnäärmepõletiku juhtudest vaid viiel protsendil patsientidest.

Punabi juhitud Eesti teadlaste töögrupp – Margus Punab, Paul Korrovits, Reet Mändar, Olav Poolamets – on nüüd töötanud välja metoodika, kus prostatiiti saab diagnoosida eesnäärmeeritise põletikureaktsioon järgi. „Arst vaatab spetsiifilist põletikunäitu ja määrab vajadusel ravi,“ rõõmustab Punab.

Eesnäärmepõletiku sümptomid on ebamugavustunne alakehas, urineerimisel, seemnepurske ajal ja järel. Sageli viitavad tõvele ootamatused seksuaalelus: erektsioonihäired või varane seemnepurse.