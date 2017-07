Liivakastis mängimine on lapsepõlve üks põhitegevusi. Kuid liiva sees peidab end hulgaliselt baktereid, kes laste tervist ohustavad. Kuidas kindlustada, et lõbusalt veedetud mänguaeg laste jaoks millegi ebameeldivaga ei lõpeks, kirjutab ajakiri Healthy Women.

Põhimõtteliselt võid liivakasti vaadates ette kujutada ujumisbasseini ilma desinfitseeriva kloorita. Ühes Hispaanias tehtud uuringus leidsid teadlased, et üle pooltes liivakastides leidus bakterit Clostridium difficile (C. difficile). See on eriti vastik bakter, mis põhjustab kõhulahtisust ja ka väga tõsist pärasoolepõletikku. Ning C. difficile pole kaugeltki mitte ainus ebameeldivus, mis liivakastis mängijaid oodata võib.

Et lapsi säästa, tuleb neile söögi alla ja söögi peale meelde tuletada käte pesemise vajalikkust. Kui lapsed mängivad õues kaua ja ei tule vahepeal tuppa, anna lapsele kaasa kas või niisutatud salvrätik, et ta saaks vahepeal käsi puhastada. Mõistagi ära saada lapsi liivakasti toiduga.

Kui sul on liivakast oma aias, siis kata see selleks ajaks kinni, kui seda ei kasutata. Nii ei pääse loomad sinna tuhnima ega häda tegema. Kuid ära märga liiva kohe kata. Lase liival kuivada, sest märg ja kinnikaetud, õhutamata liiv on bakteritele ideaalne kasvupinnas. Liivakast tuleks ka regulaarselt rehaga üle käia.