Kirsid on okstel valmimas ja punane vili, mis olenevalt sordist võib olla magusam või hapum, on tervisele väga kasulik. BBC Good Food tegi nimekirja kirsi parimatest omadustest, mis on järgmised.

Esiteks on kirsid ja nende sugulased murelid täis A-vitamiini ja palju teisi kasulikke aineid nagu kaalium, kaltsium ja foolhape. Kirsid on ka tuntud antioksüdandid. Kui öeldakse, et päevas peaks sööma vähemalt viis peotäit puu- ja köögivilju, siis selle annuse saad kätte vaid 14 kirsist. (Muidugi söö ikka rohkem, need on ju maitsvad!)

Ka kirsimahl on kasulik. Selles sisalduvad polüfenoolid võivad aidata vererõhku alandada ning hapude kirsside mahl on hea lisand neile, kes väga tõsist trenni teevad või palju jooksevad. Kirsimahl aitab nimelt lihastel taastuda ja vähendab lihasvalu.

Mõruma maitsega kirssides on ka vähesel määral melatoniini ehk unehormooni. Teaduslikud uuringud pole veel täielikult tõestanud, kas kirsimahl just lausa unetuse vastu aitab, ehkki mõned uurimistööd on selle järelduseni jõudnud.