Sinu tervise kvaliteet ja eluea pikkus on suuresti sinu enda teha. Sinu valikud mõjutavad seda, kuidas elad ning kui kaua elad. Ajakiri Health Affairs pani kirja kolm väga elementaarset põhiteesi, mida järgides elad kauem.

Ajakirjas tehtud uuringus kogusid teadlased andmeid rohkem kui 14 000 üle 50-aastaselt inimeselt. Uuriti nende kaalu ning suitsetamise ja alkoholi tarbimise harjumusi. Nende põhjal jaotati inimesed erinevatesse riskikategooriatesse. "Kõrge riski" all olid inimesed, kes olid uuringu hetkel aktiivsed suitsetajad, jõid rohkem kui 7 (naised) või 14 (mehed) alkohoolset jooki nädalas ning kelle kehamassiindeks oli vähemalt 30.

Uuringu tulemusena leiti, et 50-aastane mees, kes pole pea kunagi suitsetanud (alla 100 sigareti elu jooksul), kelle kehamassiindeks on alla 30 ja kes võtab napsu vähem kui 14 korda nädalas elab rohkem kui 11 aastat kauem kui mees, kes kuulus eelkirjeldatud "kõrge riski" gruppi. Naine, kes ei suitseta, joob vähem kui 7 alkohoolset jooki nädalas ning on normaalkaalus, elab riskigrupi sookaaslasest 12 aastat kauem. Seega on soovitused lihtsad: juua vähem alkoholi, hoiduda suitsetamisest ning jälgida toitumise ja trenniga kehakaalu.

Tervislik eluviis ei mõjuta vaid eluea pikkust, vaid ka elu kvaliteeti, sest kõrgemas eas piinasid haigused ja erinevad füüsilised puuded neid vähem.

Kes aga suitsetab ning kardab, et maha jätmisest pole kasu, ei pea muretsema - need uuritavad, kes jätsid suitsetamise maha kümne või enama aasta eest, võitsid sellega juurde ligi kümme aastat elu.