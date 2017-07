Kõrvuni trenni armunud

5–6 ülekilo, mis pärast poja Alexanderi (4) sündi juurde tulid, mõjusid alati väikest mõõtu olnud Katrinile nii, et ta ei teinud endast pilte ja hoidis eemale avalikust tähelepanust. “Ema ja ämm piidlesid ka, et kas tuleb teine,” meenutab ta nüüd juba kerge muigega.

Meenutades, milline Katrin oli, kui ta neetide ja kettidega kaunistatud lõhkistes teksades laval süntesaatoril rokkis ja klubis plaate keerutas, või nähes teda praegu, kui ta elustiili-jutuuberina kangiga innukalt biitsepseid pumpab, tundub uskumatu, et tal on kaaluga probleeme olnud.

“Inimese keha on nagu kitarr, mida tuleb häälestada ja millega on vaja pidevalt mängida, muidu teeb see väga koledat häält,” tõdeb muusikaprodutsent ja elustiiliblogija Katrin Siska (33). Ka temal on tulnud kehapillikeelt seadistada.

Katrin arvab, et just valgurohke Dukani dieedi pärast sattus ta Bulgaarias kaks suve tagasi meeletu kõhuvaluga reanimatsiooniosakonda. Selgus, et tal oli neeruliiv. Pirakas süst kannikasse, ports tablette ja sestpeale oli igasugustel dieetidel lõpp.

Et ebakindlusest jagu saada, käis Katrin energeetilistel sessioonidel ja rännakutel, kristallkambris, sukeldus isegi valgesse maagiasse ning ostis koju kristallpealuud ja tarokaardid. Tema lektüüri kuulusid Eckhart Tolle, Luule Viilma ja Osho.

Kõik see aitas tal küll ennast paremini tundma ōppida ja ära klaarida mõned minevikumured, milleks oli tarvis need vabaks lasta ja andestada, aga paraku ei leevendanud see piinavat muret liigse kaalu pärast.

