Euroopa, Põhja-Ameerika, Austraalia ja Uus-Meremaa meeste spermas väheneb kiiresti seemnerakkude arv, selgub ajakirjas Human Reproduction Update avaldatud teadlaste uuringust.

Teadlased uurisid 43 000 mehe vastavaid näitajaid ja leidsid, et ligi 40 aasta jooksul (1973–2011) on spermatosoidide arv ühes milliliitris seemnevedelikus vähenenud enam kui 50% võrra. Kui aga võtta aluseks seemnerakkude arv seemnepurske kohta, siis on vähenemine koguni ligi 60%. Lõuna-Ameerika, Aasia ja Aafrika meeste puhul ei täheldatud sellist tendentsi. "Arvestades spermatosoidide tähtsust mehe viljakusele ja inimkonna tervisele on uuringu tulemused äratuskell nii maailma teadlastele kui ka terviseametitele," rõhutas uuringujuht Hagai Levine Jeruusalemma Heebrea ülikoolist.