Kui oled kunagi omaette pobisenud või torisenud ("Kuhu ma need võtmed jätsid?") ja keegi on sind kogemata näinud? Michigani osariigi ülikooli teadlased avastasid, et endaga rääkimine ei pruugigi nii totter olla, kui kõrvaltvaatajale tundub, kirjutab teadusleht Science Daily. Kuid vaid siis, kui räägid endaga ühel teatud viisil.

Inimestel on kalduvus endaga rääkides kasutada minavormi. See võib aga stressirohketes või emotsionaalsetes olukordades inimese veelgi enam stressi minna. Kui pahandad endaga: "Mis mul viga on?!", siis ei tee see sinu enesetunnet kuidagi paremaks.

Ent kui räägid endaga kolmandas isikus ehk temavormis võib see sind hoopiski maha rahustada. Sedasi suudad oma probleemide ja enda vahele emotsionaalse distantsi tekitada. Sa pole enam süüdlane, vaid keegi, kellel on abi vaja, et sassis tunnete pundar lahti harutada.

Kui räägid endast temavormis, siis näed ennast sellisena, nagu näed teisi inimesi ja oskad endale kaasa tunda. Sest tegelikult oleme ju enamasti ise endi suurimad kriitikud...