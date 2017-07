Nooruses järgitud tervislikud eluviisid ei tähenda kõrgemas eas mitte ainult head füüsilist seisundit, vaid ka aju korralikumat tööd. Terviseleht WebMD kirjutab uuringust, mille tulemused näitasid, et noorena südamesõbralikke eluviise harrastanud inimesed olid hiljem vähem tõenäolised Alzheimerit ja dementsust põdema. Noortel on aga kalduvus mõelda vaid hetkes. "Praegu teen nii, sest tahan, sest on mõnus, küll ma kunagi hiljem teen teisiti." Paraku võib "hiljem" aga tähendada juba kahjustatud aju (ja ka ülejäänud keha, muidugi) ja nürinenud mõistust. Varasemad uuringud on näidanud, et eakad inimesed, kes südame tervise eest hoolitsevad, põevad vähema tõenäosusega dementsust. Kuid nüüd on selge, et tervislike eluviiside mõju aju tervisele on hoopis kaugeleulatuvam. Lihtsalt öeldes: terve süda 20-aastasena tähendab tervet mõistust pensioniealisena.

Teadlased paluvad aga juba 40ndatesse ja kõrgemassegi vanusesse jõudnud inimestel mitte lootust kaotada. Tervislikeks eluviisideks pole kunagi hilja. See, et noorena tehtud otsused võivad tulevikku mõjutada, on küll tõsi, kuid ei tähenda seda, et kõrgemas eas võiks käega lüüa, sest midagi enam muuta ei saa - saab ikka!

Millised on siis need nõuanded, mida tuleks järgida nii noores eas kui hiljem? Neid on seitse ja need on väga lihtsad: 1. Jälgi oma vererõhku 2. Hoia kolesteroolitase kontrolli all 3. Jälgi veresuhkru taset 4. Tee regulaarselt sporti 5. Toitu tervislikult 6. Ära lase ülekaalul tekkida/võta kaalust alla, kui oled ülekaaluline