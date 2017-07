Banaanid on maitsvad lisandid magustoidule, jogurtile või müslile. Eriti hea on toitvat puuvilja süüa pärast trenni või kui kõht on väga tühi, et ülesöömist ja nälga nõrkemist vältida. Banaanides on ka kasulikke aineid, millest neli olulisimat loetleb terviseleht Healthline.

1. Mangaan

Kuigi keha ei vaja mangaani palju, on see vajalik seedimisele, luude tervisele ning ka haavade kiireks paranemiseks.