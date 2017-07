Täna on päev, mil terviseringkondades pööratakse erilist tähelepanu maksahaigusele, mis võib edasi areneda vähiks ning põhjustada palju erinevaid vaevusi. Mis on hepatiit ja kas sina ja su lapsed on selle vastu vaktsineeritud?

Hepatiit on maksapõletik, mida põhjustavad erinevad hepatiidiviirused. Viiruslikest maksapõletikest on teada A-, B-, C-, D- ja E- hepatiidid. Neist kõige sagedamini diagnoositakse Eestis kroonilist C-hepatiiti. A-hepatiiti ehk kollatõbe tuuakse peamiselt kaasa reisidelt.

Hepatiidiviirused levivad kokkupuutel haige verega (nt süstides), sugulisel teel või emalt vastsündinule, aga ka tätoveerimisel. Erinevatel hepatiidiviirustel on erinevad levikuteed.