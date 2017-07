MTÜ Eesti Vegan Selts avaldas täna uue strateegia, millele on seatud ambitsioonikad eesmärgid, nimelt soovitakse teavitustööga jõuda selleni, et 2022 aastaks oleks 5% Eesti elanikkonnast veganid.

Praegu on hinnanguliselt Eestis veganeid alla ühe protsendi, kuid jätkusuutliku maailma jaoks on seltsi sõnul vaja aina rohkem taimset toitumist propageerida.

“Üha rohkem tekib tõendusmaterjali, mille kohaselt veganlus on globaalselt vajalik ning vältimatu samm. Ennustatakse, et aastaks 2050 kasvab inimkond ligi 9,7 miljardini, mis tähendab, et kiiremas korras tuleb välja töötada jätkusuutlikke vahendeid inimkonna toitmiseks. Massiline loomakasvatus hävitab keskkonda ning liigset loomse toidu tarbimist seostatakse ka teiste globaalsete probleemidega (nt kroonilised haigused, näljahäda, veepuudus, antimikroobikumiresistentsus jms). ÜRO on hoiatanud loomakasvatuse tohutute keskkonnamõjude eest. WHO ja World Cancer Research Fund propageerivad vähiennetuseks peamiselt taimse toidu söömist. Ka Harvardi ja Oxfordi ülikoolid on asunud toetama loomse toidu vähendamist ja taimse osakaalu suurendamist nii tervislikel kui ka keskkondlikel põhjustel,” kirjutab selts oma strateegia infolehes.