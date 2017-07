Eestis on meestel, kes on astunud seksuaalvahekorda teise mehega, keelatud veredoonoriks olemine. Enamikes riikides on see aga lubatud tingimusel, et mees pole ettemääratud ajaperioodil enne vereloovutust sugulises vahekorras olnud. Argumendiks tuuakse asjaolu, et Eestis on HIV levimus suurimaid Euroopas ning seetõttu on kehtestatud ka karmimad meetmed. Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juht doktor Riin Kullaste selgitas kaks aastat tagasi Eesti Ekspressile olukorda järgmiselt: „.. nad kuuluvad riskigruppi, kus verega edasikanduvate viiruste oht on suurem. /…/ See on täiesti meditsiiniline probleem.“ Eelmisel nädalal otsustati Suurbritannias, et geimeestel ja prostituutidel langetatakse kohustuslik ooteaeg aastalt vaid kolmele kuule. Ühendkuningriikide terviseamet võttis muudatuse vastu, sest tehnoloogia, mida viiruste ära tundmisel kasutatakse, on piisavalt töökindlaks arenenud.

Verekeskuse riskigruppi kuuluv Juhan (nimi muudetud) arvab, et Eestis kehtestatud püsiv keeld geimeestele on jabur. „Selleks pole mingit põhjust. Suurbritannias toimunud muudatused oleks Eestis väga teretulnud; igatahes paremad kui see, et üldse ei saa.“ Juhan arvab, et heteromeestel ja -naistel on doktor Kullaste meditsiinilise selgituse põhjal ebaaus eelis vere andmiseks. „Anaalseksi saavad ju kõik inimesed teha.“

Tartu Ülikooli kliinikumi verekeskuse direktor Helve König on kindel, et Eestis on viiruste testimine samal heal tasemel kui Ühendkuningriigis. Sellest hoolimata ei saa üksikud verekeskused doonorite tingimusi leevendada. „Eestis kehtestab reegleid sotsiaalministeerium eesotsas minister Ossinovskiga.“