Oled näinud palju vaeva ja pingutanud, kuid viimased kilod ei taha kaduda. Miks? Teed kõike samamoodi - järgid toitumist ja teed trenni, kuid kaal seisab.

Julm fakt on see, et mida lähemale sa jõuad ideaalkaaluni, siis seda aeglasemalt kilod kaovad, kirjutab prevention.com.

Sa oled kahanenud ja su keha vajab väheb energiat. Kuidas need viimased piiravad kilod ihult ära saada?