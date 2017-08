FasciaBlaster kogub Ameerikas üha enam populaarsust: see toode peaks kaotama tselluliiti, vähendama valusid, parandama paindlikkust ja vererõhku ning tugevdama lihaseid ja liigeseid, kirjutab Time.com. Aga mitmed seda Ashley Blacki võlukeppi kasutanud naised on BuzzFeedi teatel kurtnud, et see tekitab pikaajalisi verevalumeid.

USA toidu- ja ravimiamet on juba saanud enam kui 60 kaebust selle kohta, et toode tekitab vigastusi ja ei funktsioneeri õigesti. Ühe FasciaBlasteri kasutaja väitel tekitas see talle verevalumeid, põletikku ja muudatusi menstruaaltsüklis.

Toode kujutab pulka, mille küljes on neli küünistega sarnanevat masseerijat, mida tuleb suruda vastu keha ja mis peaks nii nahapinda parandama. FasciaBlaster maksab 89 dollarit ehk umbes 75 eurot.

49-aastane Julia Lefebvre kannab ka kuus kuud pärast toote kasutamist oma kehal selle küüniste jälgi. Naine nentis, et ta saa tagantjärele aru, miks intelligentsed inimesed midagi sellist ostavad – või miks ta ise selle sinikate tekitaja soetas.

FasciaBlasteri negatiivsete omaduste arutamiseks loodud Facebooki grupiga on ühinenud üle 4000 inimese. Tootja kodulehel aga öeldakse, et neile laekub pidevalt kiidusõnu meestelt ja naistelt, kelle elu on FasciaBlaster aidanud paremaks muuta. Ning ka olla Ashley Blacki tooteid ja meetodeid enam kui kümnendi jooksul edukalt kasutanud mitmed Oscareid võitnud näitlejad, tippsportlased ja modellid.