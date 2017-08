Kuidas süüa nii, et süda oleks terve? Paljud teavad juba, et vältida tuleks halba kolesterooli, soola ja jätta söömata rasvasemad lihatükid. Kõigi jaoks ei ole taolist toitumist järgida, kuid vähemasti on suund teada.

Samas väidavad uued uuringud, et need nõuanded on justkui iganenud, kirjutab prevention.com. Siiski pole iganenud see, et sinu söödud toit määrab väga oluliselt su heaolu ja tervise.

"Toit võib meie keha toita või mürgitada," selgitab toitumisnõustaja Kate Patton.