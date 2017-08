Depressioon on levinuim vaimne haigus, see mõjutab elu jooksul üht inimest kuuest, lisab Health.com. See on enamat kui nukker või kurb tunne. Mõned depressiooni põdevad inimesed ei pruugi sealjuures kurbust tundagi. See on kurnav vaimne häire, mis väljendub lisaks ülaltoodule näiteks väsimuses, unehäiretes (sealhulgas ülemagamine), keskendumisraskustes, tundes, et sa oled väärtusetu või milleski süüdi, ning lisaks ka surma- ja enesetapumõtetes.