Poisil on sellest tingitult neelamispuudulikkus, millest tulenevalt on tal raskuseid ise söömise ja neelamisega. Seetõttu vajab ta toitmist ravitoiduga.

Remi vajab ravitoitu kindlasti järgmise kuue kuu jooksul, kuid tõenäoliselt veelgi kauem. Ravitoit koos sonditoitmiseks vajalike abivahenditega tähendab tema vanematele igakuiselt 255 euro suurust lisaväljaminekut. See aga ei ole kõiki lapse haigusest tulenevaid kulusid silmas pidades perele jõukohane, mistõttu otsustas Remile toeks tulla Lastefond. Fond toetab perekonda esialgu poole aasta jooksul kokku 1204 euroga. Fondi kõrval on perele kokku 500 euroga abiks ka kohalik omavalitsus.

"Kuna see ei taga talle kasvamiseks vajalikke toitaineid, on talle paigaldatud gastrostoom ehk läbi kõhuaugu otse makku suunatud sond ning teda toidetakse kõrgekalorise ravitoiduga," selgitab ta.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves räägib, et Lastefond on sel aastal palju tähelepanu pööranud spetsiaalset ravitoitu vajavatele lastele sooviga leida sellele probleemile püsiv lahendus riiklikul tasandil.



"Püsiva lahenduse leidmine võtab aega, vahest kauem, kui võiks. Kuid me ei saa öelda peredele, kus kasvab laps, kes vajab kallist ravitoitu, et oodake, ehk varsti tuleb lahendus," nendib ta ja lisab: "Tänu "Üleannetuse" kampaania raames kogutud annetustele on Lastefondil võimalik neile peredele ulatada abikäsi kohe ning oleme südamest tänulikud kõigile headele inimestele, kes on juba andnud oma panuse või saavad seda teha edaspidi."