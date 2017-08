Erinevad maksakahjustused võivad alguse saada just stressist, kuna selle leevenduseks pöördutakse sageli alkoholi, antidepressantide või neuroleptikumide poole, mille liigtarvitamine kahjustab aga maksa. Niisamuti pärsib stress liikuvat eluviisi ja võib ajendada tavapärasest enam sööma, mis mõjub maksale koormavalt. Stressi ajal vallandub ka adrenaliin, mille töötlemine tähendab maksale lisatööd. Kõik see pärsib maksa normaalset funktsioneerimist, seega on soovituslik vähendada stressiallikat.

Rohkem und

Ka sinu maks vajab puhkust – kvaliteetne uni on vaimse ja füüsilise tervise heaks väga oluline ning ööune pikkus võiks olla vähemalt seitse tundi.

Liikuvam eluviis

Liikuv eluviis on tugeva tervise võti. Püüa leida igas päevas vähemalt pool tundi kehaliseks aktiivsuseks – olgu see tempokas jalutuskäik või jooksuring, väga head on ka intervalltreeningud. Teadliku toitumise ja regulaarse sportimise kombinatsioon on parim valem keharasva vähendamiseks, mis omakorda turgutab ka maksa tervist ning toimimisvõimet. Aktiivne liikumine õhtuti peale väsitavat tööpäeva puhastab ka mõtteid ning vähendab pingeid ja stressi. Loomulikult peab tempo ning trenni pikkus olema kooskõlas üldise väsimuse ning enesetundega. Kuid väike jalutusuring teeb ainult head.

Joo piisavalt vedelikku

Joo 8-10 klaasi vedelikku päevas, eelistatuna tavalist vett – see ergutab maksa võimet organismi puhastamisel.

Eelista häid rasvu

Rasv on meie organismi edukaks toimimiseks väga vajalik, küll aga tasub endale selgeks teha, millised rasvad ja millises koguses meie organismile tervislikud on. Oma menüüs tasub minimeerida trans-rasvhappeid ja küllastunud rasvu sisaldavate toiduainete hulka. Jälgi, et sinu menüüs võidukseksid head rasvad – asendamatud omega-3 (nt lõhe, heeringas, linaseemned), omega-6 (nt päevalilleõli) ja omega-9 (nt avokaadod, pähklid, oliiviõli) rasvhapped.

Teadlik toidulaud

Hoia tagasi valmistoidu, jahutoodete ja suhkrukogustega. Eelista köögi-, juur- ja puuvilju ning täsiteratooteid. Vali võimalusel mahetooted, et minimeerida kemikaalide hulka, mida maksal tuleb töödelda.