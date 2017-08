Kui sa kasutad üht ja sama käsna nii nõudepesuks kui ka söögilaua ja köögileti pühkimiseks ja vahetad selle umbes kord kuus välja, siis on sul oma tervise huvides mõistlik kiiresti harjumust muuta.

Time.com-i teatel analüüsis Saksa teadlaste meeskond 14 kööginuustikut, mis pärinesid Edela-Saksamaa majapidamistest. Neilt leiti üllatavalt suuri bakterikoguseid. Teadlaste järeldus: parim, mida selle vastu teha, on kord nädalas käsn välja vahetada.

Varasemad uuringud on näidanud, et coli-baktereid (needsamad, mis sisalduvad ka fekaalides) on majapidamises kõige rohkem kraani äravoolutorus. Aga kööginuustik jääb nende bakterite koguse poolest kodus teisele kohale. Ka on leitud, et kööginuustikutes on patogeenilisi ehk haigusi tekitavaid baktereid nagu E. coli ja Salmonella.

Köögis on mikroobe rohkem kui kempsus ja just seepärast, et seal asuvad nuustikud. Mis on teadlaste sõnul „kogu majapidamise kõige suuremad aktiivsete bakterite hoidlad“.