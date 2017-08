Olgu tegemist kuuma kohvi, jäätisekokteili või mesimagusa koogiga – tundlikud hambad reageerivad neile kõigile valulikult ja tegemist ei pruugi olla vaid endast märkuandva hambaauguga. Hammaste tundlikkus võib olla põhjustatud ka igemete taandumisest.

Põhjuseid, mis hammaste tundlikkust tekitavad võib olla mitmeid, kuid suutervise muresid saab ennetada. “Üks levinumaid põhjuseid tundlikkuse tekkeks on liiga tugev hammaste harjamine. Arvatakse, et kui hambaid tugevamalt harjata, saavad nad põhjalikumalt ja rutem puhtaks,” ütles Sakala Hambaravi arst doktor Kaja Kiige, lisades, et selle asemel, et hambaid tugevalt harjata, tuleks seda teha hoopis õige tehnika abil. Hambaharja harjased tuleks suunata 45 kraadise nurga all igeme ääre ja hambakrooni vastu ning hambaharja tuleks liigutada ühtlaste liigutustega. “Hambaharja peaks vahetama iga 2-3 kuu tagant. Kui hari varem ära kulub, siis võib arvata, et harjatakse liiga tugevalt,” nentis Kaja Kiige.



Ka mõjutab hammaste tervist ja tundlikkust einestamise aeg. Doktor Kiige sõnul polegi nii suureks probleemiks see, et süüakse maiustusi, vaid pigem maiustamise sagedus. “Kui magustoitu süüakse sageli, siis sülg ei jõua neutraliseerida hapete mõju ning algab hambaemaili demineraliseerumine, mistõttu võivad hambad tundlikuks muutuda,” ütles hambaarst, kelle sõnul on kõige kasulikum süüa neli, maksimaalselt viis korda päevas ning hoida iga toidukorra vahet ~3 tundi. Lisaks soovitab doktor Kiige pärast einet suud loputada veega.

Loomulikult ainult hammaste veega loputamisest ei piisa ning äärmiselt oluline roll on heal suuhügieenil ehk hammaste pesemisel ja niiditamisel, sest vastasel korral tekib igemepiirile hambakatt, mis võib tekitada igemepõletikku. Sealjuures ei tasuks alahinnata niiditamise olulisust, sest umbes 35% hambakatust eemaldatakse just hambavahede puhastamise käigus.

“Kui hambajuur on igemepõletikust põhjustatud taandumise tõttu paljastunud, tekib ligipääs pooridele, mis on seotud hambanärviga. Nii jõuavad külm ja kuum hambanärvini ning siis tekibki valuaisting,” selgitas Kiige.

Leevendust hambahooldustoodetest

Kui probleemi ennetada ei õnnestu, tuleb sellega tegeleda ning esimeseks sammuks on hambaarsti poole pöördumine, kes aitab välja selgitada hammaste tundlikkuse allika. Seni võib ajutist leevendust leida ka apteegist, kus on müügil nii tundlikele hammastele mõeldud hambapastad kui ka pehmed hambaharjad. “Hambapastad, mis sisaldavad kaaliumnitraati aitavad vähendada närvilõpmete ärritust. Aminofluoriid hambapastas aga tugevdab hambaemaili,” tõi Sakala Hambaravi hambaarst esile, rõhutades, et hammaste tundlikkuse põhjuse saab selgeks hambaarsti juures, kus leitakse ka murele lahendus.