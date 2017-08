Teadmatuse ja pikaajaliste ostuharjumuste tõttu kulutavad abivajajad vahenditele sageli tarbetult suurema summa, selgub abivahendikeskuse külastajate harjumustest.

Invaru abivahendikeskuse esindusi üle Eesti külastab igakuiselt üle 5500 abivajaja ning Invaru juhi Enn Leinuste sõnul pöördutakse ligi 80% juhtudest just pidamatusega seotud abivahendite soetamiseks.



“Võib julgelt öelda, et olenemata vanusest, tahabki enamik abivajajaid esindusest pidamatustooteid - kas siis mähkmeid või nahahooldusvahendeid. Tihtipeale ei mõelda aga kasutusvajaduse ja hinna suhtele ning ei küsita nõu. Seda enam tahaks abivajajatele ja nende lähedastele südamele panna, et igapäevaseks kasutuseks vajalikule tootele ei ole mõistlik kulutada suuremat summat, kui läbimõeldult tegutsedes vajalik,” selgitas Leinuste, kelle abivahendikeskusel on pidamatustoodete osas 20 aastat kogemust.

Suurim viga pidamatustoodete ostmisel on Leinuste sõnul harjumuste küüsi langemine. “Igaühe jaoks leidub sobiv toode ja mähkmeid on saadaval erineva suuruse ning imavusega mitmetelt tootjatelt. Kõige rohkem näeme aga seda, et ostetakse sama toodet, mida on harjutud ostma. Kuid miks üldse see toode kunagi välja valitud sai ja kas see ka täna veel sobib sellele palju tähelepanu ei pöörata,” tõi Leinuste välja ja tõdes, et paraku paljud ei oska või tunnevad piinlikkust selliste intiimsete abivahendite kohta info küsimisel ja hinna-kvaliteedi suhte uurimisel. “Nii ostetaksegi lihtsalt tuttav mähkmepakk ja ei teata, et erinevaid tooteid kombineerides tuleks hind palju odavam.”