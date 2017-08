Hepatiit ehk maksapõletik võib olla põhjustatud viie erineva – A, B, C, D ja E hepatiidiviiruse poolt. Kõik need viirused kutsuvad esile maksakoe ägeda põletiku. Halvaloomulise kuluga on aga krooniline B ja C hepatiit, mis võib edasi areneda maksa tsirroosiks ehk maksa kortsumuseks ja maksavähiks.

Terviseameti epidemioloogianõunik Kuulo Kutsar räägib, et ägeda hepatiidi haigusnähud on kõikide maksapõletiku liikide korral ühesugused – palavik, väsimus, isutus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, hallikas väljaheide, tume uriin, lihase- ja liigesevalu ning naha ja limaskestade kollasus. Viimasest haigustunnusest pärineb ka maksapõletiku rahvapärane nimetus kollatõbi. Lastel võib hepatiit kulgeda haigusnähtudeta. Maksapõletiku erinevaid liike on võimalik kindlaks määrata ainult laboratoorse uuringu andmete põhjal. Äge hepatiit võib üle minna krooniliseks hepatiidiks ja kulgeda aastakümneid ilma haigusnähtudeta, mis tähendab, et inimene ei pruugi midagi teada oma ohtlikust maksa kahjustavast haigusest.

Kuulo Kutsar toob välja erinevad hepatiidivormid ja kirjeldab nende kulgu lähemalt.