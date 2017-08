"Kuna Eestis on palju liikumispuudega lapsi, kes ei saa riigilt piisavalt toetust, siis soovisime omalt poolt panustada ja teadvustada spordiringkondades võimalust üheskoos kaasa aidata nende laste ravile. Koostöö Lastefondiga on meil juba eelmisest aastast väga hästi sujunud ning soovime üheskoos laste abistamist jätkata ka edaspidi," ütles Peetri Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja. Kõik heategijad saavad Peetri Jooksule registreeruda kodulehel: www.peetrijooks.ee.

Viie kilomeetri pikkune rada on jõukohane kõigile, seda võib läbida nii joostes kui kõndides ja aja saavad kirja kõik osalejad. Apollo Kino heategevusjooksu start antakse Peetri alevikus, Pargi tee 6, Peetri kooli ees kell 17.00. Kuni 13. augustini on jooksu osalustasu 25 eurot, alates 14. augustist ning kohpeal tasudes 30 eurot. Iga Apollo Kino heategevusjooksul osaleja pealt panustab Peetri Jooks 5 eurot liikumispuudega Hanna-Liisa füsioteraapia toetuseks. Lisaks saab iga osaleja medali, Apollo Kino kinkekaardi ning tänukirja. Ürituse lõpetab Tanja kontsert.

Hanna-Liisa on raske puudega laps, kes sündis seljaajusonga ja vesipeaga ning sai diagnoosiks Arnold-Chiari sündroomi. Tegemist on haruldase geneetilise väärarenguga, mis tähendab, et inimese teatud ajuosad ei ole korrektselt välja arenenud. Veel aasta tagasi oli laps võimeline ortooside ehk spetsiaalsete jalatugede abil iseseisvalt liikuma. Hiljuti aga vajas ta mõlema põlve ning seljaaju opereerimist, mille tõttu on Hanna-Liisa hetkel ratastoolis.

Et tüdruk oleks pärast operatsioone taas võimeline omal jalul liikuma, on oluline, et ta saaks teatud perioodi jooksul igapäevast füsioteraapiat. Kahjuks ei ole Eesti riik võimeline sellises mahus füsioteraapiat puuetega lastele tagama, mistõttu on Lastefond ellu kutsunud projekti „Hanna-Liisa kõndima!“, et heade annetajate toel lapsele järjepidevat ja intensiivset füsioteraapiat võimaldada. Oma panuse sellesse annab heategevusjooksu korraldamisega ka Peetri Jooks.

Lastefondi strateegiajuhi Küllike Saare sõnul on fondil väga hea meel juba teist aastat järjest Peetri Jooksuga koostööd teha. “Ning veel rõõmsamad oleme, et taaskord saame üheskoos pakkuda ühele vahvale lapsele võimaluse hakata lisafüsioteraapia toel kõndima. Loodame, et see koostöö jääb kestma veel aastateks, ” räägib ta. Lisaks soovib Saar avaldada tänu Roald Johannsonile, kes on sel aastal Apollo Kino heategevusjooksu patroonina oma abikäe ulatanud ning aitab levitada sõnumit Hanna-Liisa haigusest ja abivajadusest.

Roald asub Hanna-Liisa toetuseks 19. augustil ka ise rajale. „Mina näen Hanna-Liisal suurt ja tugevat sisemist tahet uuesti kõndima õppida. Kui toetame üheskoos väikese tüdruku sitkust ja sihikindlust, siis saavad kõik takistused ületatud. Ma olen kindel, et varem või hiljem käib Hanna-Liisa taas omal jalal,” on ta veendunud.

Lisaks Apollo Kino heategevusjooksul osalemisele on Sul võimalus Hanna-Liisat aidata helistades Lastefondi heategevuslikule telefoninumbrile. Annetatud summa lisatakse Sinu telefoniarvele.