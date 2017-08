Tema sõnul on hambaemaili üsna lihtne ise teadmatusest ära kulutada. "Piisab sellest, kui hambaid liiga jõuliselt puhastada," tähendab Pihlakas. Siis eemaldub iga pesukorraga osa hamba emailist ning pikemaajalise jõulise lähenemise korral kulub emaili nii palju, et paljandub tundlik hambakude dentiin.

"Sagedaseim põhjus on aga see, et hammastele ei meeldi külm. Tegemist on organismi normaalse reaktsiooniga, mis viitab sellele, et hammas on elus," ütleb ta.