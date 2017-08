Piim on väärtuslik toiduaine, milles on toitainete segu igati tasakaalustatud. Eesti populaarseima, üle 100 000 kasutajaga toitumisnõustamisteenuse fitlap.ee peatreener Heikki Mägi sõnul näitab nende kogemus, et tarbijad on teadlikud piimatoodete kasulikkusest.

„Piimas on piisav kogus selliseid makrotoitaineid nagu valgud, süsivesikud ja rasvad. Samuti on selles organismi arenguks vajalikud mikrokomponendid, mis reguleerivad ainete transporti ja endokriinfunktsioone,“ kirjeldab Heikki Mägi. Seetõttu lisavad teadlikud inimesed oma menüüsse piima ja piimatooteid.

„Toitained on piimas hästi omastatavas vormis ja selle koostisained soodustavad üksteise imendumist,“ ütleb piimatööstuse TERE turundusjuht Katrin Tamm. Piimas leiduvatest mineraalainetest on kaltsium ja fosfor vajalikud lihaste töö tagamiseks ja närviimpulsside ülekandeks. Osa piimatooteid on rikastatud põhjamaalastele nii vajaliku D-vitamiiniga.

„Piimarasvas sisalduv D-vitamiin on vajalik kaltsiumi omandamiseks. Seetõttu on piimatooted hea valik,“ selgitab Heikki Mägi.

Piima tähtis koostisosa on piimavalk. See on kergesti seeduv täisväärtuslik valk, mis sisaldab asendamatuid aminohappeid. Heikki Mägi sõnul on piimarasvadki kasulikud, sest need aitavad vähendada isu, mis on eriti tähtis nende puhul, kes hoolivad normis kehakaalust. „Piimas leiduv rasv aeglustab teiste makrotoitainete imendumist ning vähendab pärast söömist veresuhkrutaseme kõikumist. Stabiilne tase mõjutab otseselt aga meie isu ja enesetunnet,“ tuletab ta meelde.

TERE piimatööstuse turundusjuht toob piimatoodete kasulikkuse näitena välja ka Eesti teadlaste välja töötatud piimhappebakteri Lf ME-3, mis püsib organismis vähemalt nädal aega pärast viimast tarbimist. „See on ainuke probiootiline piimhappebakter, millel on patendid Eestis, Venemaal, USAs ja Euroopa Liidus selle kahetise positiivse toime kohta: see on antimikrobiaalne, bioloogiliselt võimekas antioksüdant, olles seejuures veresoonte lupjumise vastase toimega,“ kirjeldab Katrin Tamm Lf ME-3 bakterit sisaldavad Helluse kaubamärgi tooteid.