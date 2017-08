„See on tänapäeval täiesti normaalne, et tervishoiuteenuseid osutatakse digitaalselt. Arst võib ju patsiendile nõu anda telefoni teel, miks ei tohi siis proviisor telesilla kaudu nõu anda?“ küsib Vormsi perearst.

Eelmisel nädalal sulgesid apteegitöötajate põua käes vaevlevad Tartumaa Luunja ja Kavastu apteek uksed. Maarahvas oli sellega rahul, et üle leti ulatas neile rohud erihariduseta teenindaja, kuid seadus sellist võimalust ette ei näe.

Misso apteek juba üle aasta suletud

Apteekrid ei kurda proviisorite ja farmatseutide puudust mitte suusoojaks. Olukord maapiirkondades on kohati lootusetu. Mullu märtsis lõpetas tegevuse Võrumaal asuv Misso apteek. Kui aastaid kohalikku apteeki lahti hoidnud proviisor ametist lahkus, uut enam leida ei õnnestunud. Ja seda vaatamata lubadusele valla poolt ruumid võimaldada. Misso vallavanem Mariliis Raidma tõdeb, et apteegi puudumine on väga tõsine mure.