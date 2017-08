Miks ei tohi päikesest põlenud nahale määrida hapukoort?

Vastab Tõnismäe Südameapteegi proviisor Kadri Sirkas: "Hapukoor ei sobi päikesepõletuse leevenduseks, kuna sisaldab palju rasva ja ummistab nahapoore. Põletada saanud nahk ei saa seega piisavalt hapnikku ning põletus võib isegi süveneda.

Hapukoort on kasutatud küll, eelkõige selle jahutavate omaduste, odavuse ja kättesaadavuse tõttu, kuid jahutavat efekti on võimalik saavutada ka muul moel. Näiteks võib asetada põlenud nahale jaheda niiske rätiku.

Kui päikesepõletust ennetada ei õnnestu, siis sobib nahale kanda suure niiskusesisaldusega geele, nt Burnshieldi, Burnjeli või aaloegeeli. Geelide lisaeeliseks hapukoore ees on see, et need ei määri rõivaid."