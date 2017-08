Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega luuakse alates 2018. aastast uus täiendava ravimihüvitise maksmise süsteem. Loodav süsteem muudab retseptiravimid suurte ravimikuludega inimeste jaoks taskukohasemaks ja on patsiendile mugavam, kuna hüvitis arvutatakse ostusummalt apteegis ravimi ostmisel.

„Tõhusad ravimid on kaasaegse meditsiini lahutamatu osa, kuid ometi pole need täna kõigile kättesaadavad või moodustavad liigagi suure osa inimese sissetulekust. Meil on praegu 110 000 inimest, kes kulutavad olemasolevatele soodustustele vaatamata retseptiravimitele igal aastal üle 100 euro, neist 15 000 inimest üle 300 euro,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Suured ravimiarved teevad kõige enam muret eakatele, kellel kõrgendatud ravivajaduse tõttu on ravimikulud kõige suuremad. Et ravimid ei muutuks nende jaoks kättesaamatuks luksuseks, hakkame tulevast aastast maksma täiendavat ravimihüvitist uue korra alusel, mis vähendab tulevikus oluliselt suure ravimivajadusega inimeste kulusid retseptiravimitele.“

Täiendava ravimihüvitise eesmärk on parandada ravimite kättesaadavust kõrgendatud ravimivajaduse ja suurte ravimikuludega inimeste jaoks, hüvitades nende ravimitele tehtud kulutusi senisest oluliselt suuremal määral. Uue ravimihüvitise süsteemi loomisega hakatakse maksma täiendavat ravimihüvitist kulutustest, mis ületavad 100 eurot. Kulutustelt vahemikus 100-300 eurot on kavas maksta täiendavat ravimihüvitist 50% ulatuses ning 300 eurot ületavate kulutuste puhul 90% ulatuses. Hüvitist hakatakse arvestama automaatselt apteegis ravimite ostmisel.