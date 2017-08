Viimaste uuringute andmetel on insultide (ajuverevalumid) esinemine 18-30-aastaste inimeste seas tõusnud viimase 10 aasta jooksul tervelt 42 protsenti Üks põhjus, miks ka noored inimesed invaliidistuvad, võib peituda dieetkarastusjookides.

Uurijad on leidnud, et neil, kes joovad iga päev dieetkarastusjooke, on kolm korda kõrgem risk haigestuda dementsusse või saada insult. See on järekordne tõend sellest, et vastupidiselt levinud arvamusele pole dieetjoogid sugugi mitte tervislikud alternatiivid suhkrujookidele ning mõlema tarbimist on soovitatav piirata, kirjutab KSA silmakeskus. Kuigi leiud ei tõesta otseselt seost dieetjookide ja ajukahjustuse vahel, toetavad need teisi uuringuid, mis näitavad, et regulaarsetel dieetjookide joojatel on kehvem tervis.

Ajakirjas Stroke avaldatud uuringu viisid läbi Bostoni Ülikooli Meditsiinikooli uurijad ja teadlased, kes vaatlesid enam kui 4000 inimest. Uurimisrühma juht Matthew Pase ütles telekanalile NBC News antud intervjuus: „Leidsime, et neil, kes tarbivad dieetkarastusjooke iga päev, oli 300 % kõrgem risk haigestuda järgmise kümne aasta jooksul insulti ja dementsusse kui neil, kes dieetkarastusjooke ei tarbinud”.

Uurimisrühm kirjutas: „Meie uuring annab tõestust sellest, et kunstlikult magustatud joogid suurendavad insuldi riski".



Uurijad ei küsinud inimestelt, millist kunstlikku magusainet nad tarbisid. Ent levinumad ained, mida sellistes jookides kasutatakse, on atsesulfaam, sahhariin, aspartaam, neotaam või sukraloos. Uurijatele üllatuseks ei olnud suhkruga magustatud jookidel samasugust mõju. Küll aga leiti muid murettekitavaid märke. „Oma esimeses uuringus leidsime, et neil, kes tarbivad sagedamini suhkrujooke nagu puuviljamahlad ja karastusjoogid, on suurem oht kiiremaks aju vananemiseks ja neil on üleüldiselt väiksem ajumaht, kehvem mälu ja väiksem hipokampus, mis on mälutöö eest vastutav aju osa,” ütles Pase.

Teised eksperdid tõid välja, et suhkrujoogid vastutavad ka ülekaalu, diabeedi, insuldi ja muude haiguste eest. „Ajule võivad halvasti mõjuda nii suhkruga kui kunstlikult magustatud karastusjoogid,” ütles dr Ralph Sacco, kes on Miami Ülikooli neuroloogiaosakonna juht ning seda väidet toetasid samas ajakirjas avaldatud kommentaaris ka tema kolleegid.