Südamehaigused ohustavad maailmas suurt hulka inimesi, naistel ilmnevad need vahel mõneti teisiti kui meestel. Sestap olgu siin välja toodud kaheksa asja, mida iga naine peaks südamehaiguste kohta teadma.

3. Rasedusaegne tervis annab vihje südamehaigusteks. Kui sul rasedana oli kõrge vererõhk, peeklampsia või rasedusaegne diabeet, on sul kõrgem risk haigestuda südamehaigustesse isegi siis, kui nende seisundite sümptomid pärast sünnitust taandusid.

6. Mida parem vorm sul neljakümnendates on, seda parem. Trenn on parimaid südamehaiguste eemale hoidmise viise.

5. 45 protsenti infarktidest ei anna endast märki. See tähendab, et enne haigestumist ei kurda naised midagi.

4. Uni on oluline. Magamatus tõstab kortisooli ja tsütokiinide hulka, need hormoonid tõstavad vererõhku ja veresuhkrut ning suurendavad ohtu südamehaigustesse haigestumiseks. Ka kaua magamine ei tule südamele kasuks.

8. Kui tunned järgnevat kirjeldatud märke, pöördu ilmtingimata arstile. Ohumärgid on: raskustunne, rõhumine või pigistamine rinnus või seljas; kihelemine-sügelemine kätel või jalgadel; õhupuudus/südamepekslemine; valu lõuas; peapööritus; jõuetus; iiveldamine/oksendamine (eriti siis, kui see on seotud teiste südamega seotud sümptomitega nagu hingeldus, külm higi, valu rinnus).