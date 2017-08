Lõhe sisaldab rikkalikult antioksüdante. Need aitavad tselluliidis olevaid rasvarakke lõhkuda. Lõhes sisalduvad omega-3-rasvhapped parandavad nahakudesid, vähendades mürkainete kuhjumist veresoontesse.

Enamasti puusadele, kintsudele, tagumikule ja kätele kogunev tselluliit on pehmelt öeldes jäle - naha alla kuhjunud rasvarakud tekitavad nahapinnale ebaühtlase tasapinna. Sellest lahtisaamiseks tasub oma igapäevamenüüsse lisada tselluliidile säru tegevaid toite.

Päevalilleseemned sisaldavad E-vitamiini, kaaliumit ja tsinki ja vitamiini B6. Need on naha tervise huvides tarvilikud ained, lisaks soodustab vitamiin B6 kuseeritust, see aga vähendab kehas vedeliku kogust.