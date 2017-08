Tahaksid, et sa söögikordade vahel arutult ei näksi, kuid ei suuda kuidagi? Siit leiad selleks kasuliku nõksu.

Nimelt soovitatakse lisada lõunasöögile avokaadot, see täidab kõhtu, hoiab kauem täiskõhutunnet ja vähendab ka kiusatust pidevalt midagi näksida, kirjutab Daily Mail. Avokaado lisamine lõunasöögile võib kõhu täis hoida veel ka kolm tundi pärast lõunasööki.

Seda tasub katsetada, sest täiskõhutunne ja rahulolu on tervisliku kaalu hoidmisel väga olulised. Kui inimene on rahul, pole tal kiusatust midagi ka pidevalt näksida.

Samas on kirjas ka, et kuigi avokaado tõstab lõunasöögi kalorite ja süsivesikute hulka (pooles värskes avokaados on 150 kilokalorit, kuid lisaks ka palju kuidaineid ja rasva), ei tõsta see veresuhkru taset.