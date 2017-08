Levinud on uskumus, et augustis ei tohi minna operatsioonile. Kas see vastab tõele?

Ida-Tallinna Keskhaigla veresoontekirurg dr Veronika Palmiste kirjutab oma Facebooki kontol, et patsiendid toovad sageli põhjuseid, miks neid opereerida ei saa. "Minu jaoks jagunevad põhjendused õigustatuteks ning “naiste-jutuks-saunas”. Üks sellistest viimastest on arvamus, et augustis ei tohi opereerida," märgib ta.

Palmiste sõnul on vanast ajast on jäänud arvamus, et august on niinimetatud mädakuu - et just sel kuul minevat kõik kiiremini ja kergemini mädanema "Võib-olla tõesti kunagi võis sellele olla oma tõetera sees, kuid mitte enam nüüdsel ajal. Kõik haiglad, eelkõige Euroopas, panustavad väga palju ressursse selleks, et haiglas tekkivad infektsioone vähendada ning välistada igasugune võimalik sesoonsus haavainfektsioonides," lausub veresoontekirurg.

Palmiste viis just sellel teemal üliõpilasena läbi prospektiivse uurimustöö Tartu Ülikooli Mikrobioloogia Instituudis ja Tartu Ülikooli Kirurgiakliinikus. "Võrdlesime erinevatel puhtuseastmega operatsioonidel käinud patsiente ning nende paranemist. Ja tulemuseks oli see, et haavade mädanema minekul ei olnud vahet, kas operatsioon oli tehtud jaanuaris või augustis," ütleb veresoontekirurg, et haavade mädanemisel sesoonsust tõestada ei õnnestunud.

Miks siis ikkagi mõnikord läheb operatsioonihaav mädanema? "Haavainfektsiooni ehk operatsioonihaava mädaniku/põletiku tekkimisel on väga erinevaid faktoreid - alates juba sellest, mis tüüpi operatsiooniga on tegemist ja millised on patsiendi kaasuvad haigused ning riskid," sõnab ta.