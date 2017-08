"Meid ümbritsevad taimed pole tavaliselt inimesele ohtlikud. Kui aga ravimtaime valesti kasutatakse või mõnda ohutut taime liiga suurtes kogustes manustatakse, võib see osutuda ohtlikuks," sõnab Tallinna botaanikaaia metoodik Krista Kaur, et parim viis taimemürgistuste vältimiseks on õppida mürktaimi tundma.

Et see oleks lihtsam, toimub eeloleval nädalavahetusel Tallinna botaanikaaias näitus, mis on pühendatud ravim- ja mürktaimedele.



Näituse ühe kuraatori Krista Kauri sõnul leidub maailmas enam kui 10 000 liiki mürgiseid taimi, kuid enamik neist kasvavad Eestist soojema kliimaga aladel. Ravimtaimeliike arvatakse kogu maailmas olevat umbes 12 000, kuigi sagedamini kasutatakse neist vähem kui 200 liiki. “Meid ümbritsevad taimed pole tavaliselt inimesele ohtlikud. Kui aga ravimtaime valesti kasutatakse või mõnda ohutut taime liiga suurtes kogustes manustatakse, võib see osutuda ohtlikuks. Parim viis taimemürgistuste vältimiseks on õppida mürktaimi tundma maast madalast. Ka ravimtaimede tundmisest on palju kasu,” selgitas Kaur.

Laupäeva keskpäeval saab botaanikaaia palmimajas kuulata ka Tartu Ülikooli farmakognoosia professor Ain Raali loeng “Ravimtaimed või tabletid”. “See on kasulik loeng kõigile neile, kes ei pea haigusilmingute tekkimisel õigeks esimese asjana kohe tabletipurgi järgi haarata vaid soovivad kasutada looduses leiduvate taimede ravijõudu,” lisas kuraator.

Mõlemal päeval viib Alkeemialabor läbi töötuba, milles kõik huvilised saavad osaleda hüdrosoolide aurdestillatsiooni protsessi ettevalmistamisel ja tutvuda mitmesugustest taimedest destilleeritud hüdrosoolide ning nende omadustega. Töötoas tehakse koos läbi erinevad tööetapid ning valmib looduspuhas destillaat.