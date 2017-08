Lapse toidusedel mõjutab tema tervist ning puudujäägid selles võivad põhjustada terviseprobleeme, mis vanemaks saades võivad süveneda.

Et väikelaps sööks oma tervisele kasulikke toiduaineid rõõmuga, on abiks lapsevanema leidlik meel ja eeskuju. Pere kõige pisemate toidusedel on iga lapsevanema valik, oluline on see, et need valikud oleksid teadlikud.

Ida-Tallinna Keskhaigla Perekooli juht Diana Leht juhib tähelepanu, et väikelapsele menüüd planeerides on olulised piim ja piimatooted, mis sisaldavad organismile rohkelt kasulikke aineid – valgud, rasvad, süsivesikud, kaltsium ja mineraalained nagu näiteks magneesium ning raud, aga ka vitamiinid, eeskätt kaltsiumi omastamiseks vajalik D-vitamiin. Imikuid on aga esimesel poolaastal parim toita vaid rinnapiimaga, mis annab vajaliku energia ja sisaldab kõiki kasvuks ning arenguks vajalikke ühendeid.