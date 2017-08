99 juhul sajast on nahavähk silmaga selgesti nähtav, kuigi seda ei osata ära tunda. Kuid kaugelearenenud melanoom võib endast märku anda ka hoopis teisiti.

Veebikülg Prevention toob välja märgid, mis võivad samuti üllatuslikult nahavähi olemasolule viidata. Kahjuks tähendavad need ka, et nahavähk on juba üsna kaugelearenenud faasis. Igal juhul tasub allolevat enda juures märgates arstiga nõu pidada.

Tükid naha all. Neid ole silmaga näha, kuid nahka kombates võib naha all tajuda mügarikke. Eriti kurgul, kõrvatagustes, kaenlaaluses või kaelal. See võib olla märk nahavähist, mis on levinud juba lümfisõlmedesse.