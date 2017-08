Fiskarsi köögimeistrid on koondanud kuus järeleproovitud ideed, kuidas salati söömine laste jaoks atraktiivseks muuta.

Kuigi paljude lapsevanemate sooviks on kasvatada oma järeltulijatest tervislikud ja mitmekülgsed toitujad, siis „lapsed“ ja „salat“ on sõnad, mis kuigi tihti ühes lauses kasutust ei leia.

Lapsesõbralik salat võiks sisaldada mitmesuguseid erineva tekstuuriga köögivilju, et söömine oleks mõnusalt meeleolukas. Kindlasti ei pea siinkohal piirduma vaid köögiviljadega – seemned, pähklid, juustutükid, leivakuubikud on kõik abiks, et salati söömisest saaks maitsev ja omaette põnev elamus. Uuri, mis lapsele meeldib ning sega meelepärased koostisosad tervisliku salatiga.

Unusta taldrikud!

Serveerimiskauss või taldrik ei pea olema tavaline! Valmista minisalatid tühjade avokaado koorte sisse või serveeri salat pooliku arbuusi seest, keera lapse lemmiktoit salatilehte, kasuta leivaviilu taldrikuna või valmista tortillast kauss. Kunstniku andega vanemad võivad kaunite salatite nimel osta lillepoti, mida osavalt söödavaga täites saab imiteerida mulda ja selles kasvavaid taimi. Suvisel piknikul unusta ühekordsed taldrikud sootuks ja paki salat hoopis lõunakarpi, kus on võimalik nii kaste kui juurikad üksteisest eraldada. Lisaks säästad loodust ning saad karbi kodus puhtaks pesta ja järgmisel piknikul taaskasutada.

Kujundid lisavad mängulisust

Puu- ja juurviljad ei pruugi laste jaoks alati olla kõige intrigeerivamad toidupalad, kuid lõigates neist suupäraseid ja põnevaid kujundeid, saab toit lihtsa vaevaga uue ja mängulisema hingamise. Lase fantaasial vabalt lennata ja lõika köögiviljad pulkadeks, ringideks, kolmnurkadeks või kasuta piparkoogivorme ja serveeri toit lillede, südamete ja taevatähtedena. Melonikulp aitab aga paljud juur- ja köögiviljad muuta lõbusateks pallideks.

Isetegemine tekitab isu

Lase lapsel ise oma salat kokku panna! Aseta kaussidesse omavahel kokku sobivad koostisosad, mida laps võiks oma salatisse panna ja jälgi, milliseid valikuid ta teeb. Ise salatit meisterdades kohtuvad loovus ja isetegemise rõõm ning seda suurem on lapse huvi ka valmistatut maitsta.

Värvid-värvid-värvid!

Ei saa salata, et sarnaselt täiskasvanutega söövad ka lapsed esmalt silmadega. Ja neile meeldivad värvid! Tavapärase salati võib palju atraktiivsemaks muuta, kui köögi- ja puuviljadega vahvaid värvikombinatsioone moodustada. Lisa toidule särtsakaid granaatõunaseemned, kollaseid mangokuubikuid või plaani terve salat nii, et taldrikul kohtuksid vikerkaarevärvid.

Lisa salatile kastmeid