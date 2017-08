Teadlased on välja selgitanud tõhusaimad tegevused, mis aitavad stressi ja ärevust maandada. Et neid on praktiseerinud ka missioonil käinud sõdurid, võib uskuda, et neist on tõesti kasu.

* Tee paus keskendumiseks. Meditatsioon aitab ka kõige pingelisemas olukorras edukamalt säilitada, stressi alandamiseks piisab lühikesest pausist keskendumiseks, kirjutab Msnbc. Selleks istu sirgelt, keskendu hingamisele ja ühele kindlale aistingule, näiteks hingamisele läbi nina. Püsinii viis kuni kümme minutit, ära lase tähelepanul hajuda.

* Meenuta pingelist olukorda. Mõtle mõnele stressirohkele olukorrale ja kujutle tekkivat ärevust. Seejärel kirjuta välja sündmuse võimalikud tagajärjed. Näiteks: kui sa pool kaheksa toast välja ei astu, pead liiklusummikus passima ja jääd tööle hiljaks. Samas saad sel ajal kuulata mõnd audioraamatut. See õpetab sind ärevust mitte nii kurnavana tajuma ning ka lahendusi leidma.