Tänavu 1. augusti seisuga on Eestis uusi HIV nakatunuid registreeritud 151 isikut, mis on ligi 25 protsendi võrra enam kui eelmise aasta seitsme esimese kuu jooksul. Siis oli see arv 121.

Seejuures on ligi pooled nakatanutest ehk 73 inimest registreeritud Tallinnas ja Harjumaal, 55 uut HIV nakatunut registreeriti Ida-Virumaal. Samuti on suurenenud narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv. Kui mullu suri esimese viie kuu jooksul üledoosi tõttu 39 inimest, siis tänavu on samal perioodil on surmasid juba 54.

Üks olulisemaid põhjuseid üledoosist põhjustatud surmade arvu suurenemisel on ilmselt see, et „turule“ on tulnud uued ja eriti ohtlikud fentanüüli analoogid. Kahjude vähendamise keskustes informeeritakse kliente sellest nõustamise käigus.