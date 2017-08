Suureks probleemiks Solana puhul on toitmisraskused, mistõttu ei suuda laps ise vajalikke koguseid ära süüa ning vajab toitmist sondiga. Gastrostoomi kaudu toitmine on ühelt poolt vajalik Solana kasvamiseks ning teisalt oluline tema kardiopulmonaalset puudulikkust arvestades.

Üheksakuusel Solanal on kaasasündinud hulgiväärarendid, millest enim mõjutavad tema elukvaliteeti hingamisteede ja südamerikked. Seetõttu on laps kogu oma senise elu alates 5. elupäevast veetnud lasteintensiivravi osakonnas juhitaval/abistaval hingamistoetusel. Arvestades Solana diagoosi (trahheobronhomalaatsia, kopsuvereringe rõhu tõus ja kardiopulmonaalne puudulikkus), vajab ta juhitavat hingamist ka järgnevate kuude või isegi aastate vältel.

Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves leiab, et igal lapsel peaks olema võimalus kasvada kodu turvaliste seinte vahel ja armsate inimeste keskel. “Kui laps on sünnist saati pidanud haiguse tõttu haiglas viibima ning lõpuks oleneb koju saamine sellest, kas vanematel on võimalik koju muretseda lapse eluks vajalik apraatide park, siis oleks äärmiselt kurb, kui see jääks vaid rahaliste vahendite puudumise taha. Lastefondil on äärmiselt hea meel, et saame Solana perele toeks olla ja heade annetajate toel saab tüdruk lõpuks koju,” räägib ta.