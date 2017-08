BENU Pärnu Papiniidu Apteegi proviisor Margot Lehari räägib, et puukborrelioos ehk Lyme’I tõbi on põletikuline haigus, mida tekitab Borrelia bakter puugihammustuse kaudu. “Puukborrelioosi esmasteks sümptomiteks on enamasti kasvav suur punane sõõr hammustuskoha ümber, liigese- ja lihasvalu ning palavik, kuid need võivad avalduda vaid umbes 60% nakatunutest,” kirjeldab ta.

Puugitest tuleks teha siis, kui nahal on olnud puuk või kui sul on tekkinud vähemalt üks borrelioosi sümptomitest: nahalööve, väsimus, lihasvalud, kerge palavik, peavalu, iiveldus, kehakaalu langus, valud kätes, jalgades, kuklas või seljas, näonärvi halvatus. Sümptomid võivad ilmneda juba teisel päeval pärast puugi avastamist või ka kuni 2-3 nädalat hiljem, pea 50% juhtumitest ei pruugi sümptomid esineda. Puugiteste on võimalik leida ka apteegidest, BENU apteegis tehtava borrelioositestiga on võimalik IgM immunoglobuliine (borrelia bakteri vastaseid antikehi) verest määrata alates 2.-3. nädalast peale nakatumist (oletatavast puugihammustusest).

Margit Lehari toob välja ka 10 enimlevinud müüti puukborrelioosi kohta, mida oma tervise nimel teps mitte uskuda ei maksa.

1. Puukborrelioos pole tõsine haigus. Borrelioos võib väljenduda erinevalt. Mõnel inimesel võib see kulgeda kergelt ja alluda hästi ravile. Kuid on inimesi, kes on selle haiguse tagajärjel aastaid põdenud või koguni invaliidistunud. Mida varem borrelioosi diagnoosid, seda varem saab raviga alustada ja seda väiksem on tüsistuste tekkimise risk. Igal juhul kestab borrelioosiravi antibiootikumidega 2-4 nädalat.

2. Borrelioosi ei saa, kui puuk pole hammustanud. See ei vasta tõele! On võimalik, et puuk on lihtsalt “jalutanud” üle naha ja jätnud mälestuseks borrelioosibakteri, mis naha alla poeb. Kui Sul on borrelioosi meenutavad sümptomid ja need ei ole gripiviirusest, võid südamerahustuseks apteegis borrelioositesti teha.

3. Sügisel borrelioosi ei saa, sest puugid on ohtlikud ainult mais-juunis. Puugioht püsib kuni külmade saabumiseni. Sama kaua püsib ka risk saada puukborrelioos. Puugid on aktiivsed, siis kui õhutemperatuur on üle +5 kraadi.

4. Miks ma pean end borrelioosi suhtes testima, kui ma olen puugisüsti saanud? Sa võid olla vaktsineeritud puukentsefaliidi vastu (üks teine haigus, mida puugid kannavad), kuid borrelioosi vastu ei ole võimalik vaktsineerida! Entsefaliidivastane süst ei anna kaitset borrelioosi vastu!



5. Mul oli äsja puuk, kuid ei ole mingeid sümptomeid (klassikalist punast sõõri hammustuse ümber vms). Miks puugitesti teha? Umbes 50% juhtumitest ei avaldu klassikalisi esmasümptomeid (punane sõõr, gripilaadsed tunnused jm). Seetõttu võib nakkus organismis üsna kaugele pääseda ja palju pahandust teha (närvisüsteemi- või liigesekahjustused, mäluprobleemid jm). Arst.ee andmetel võib borrelioos ehk Lyme’i tõbi avalduda isegi aasta pärast puugihammustust. Seega kui oled avastanud oma nahalt puugi, tee ikka umbes kolme nädala möödumisel puugitest.



Ma elan linnas, siin puuke ei ole. Puugi võid saada linnas elades koduaiast, pargist, tervisejooksu tehes või naabri koeralt. Puuk ei ela ainult metsas, võsaveerel või heinamaal! Puuki on saadud ka rannaliival pikutades ja sealt, kus liiguvad hiired, siilid, rebased jne.

7. Ma kasutan alati putukatõrjevahendeid. Kuidas ma puugi sain? Putukatõrjevahendid annavad kaitse vaid kaheks tunniks ja puugi võid ikkagi saada.

8. Borrelioositesti saab ju teha ainult arsti juures. Kuna puukborrelioos on levinud terves Euroopas, siis on teadlased välja töötanud lihtsa ja mugava borrelioositesti, mida saab teha ka apteegis.

9. Kas arstid usuvad apteegis tehtavatesse borrelioositestidesse? Apteegis tehtav borrelioositest kasutab Borrelia burgdorferi bakteri vastaste IgM-antikehade detekteerimise meetodit. See test mõõdab ainult pärast nakatumist (2-3 nädalat) tekkinud nö värskeid antikehasid. Seega pole võimalik end nö ülediagnoosida ja asjatult paanikat tekitada.